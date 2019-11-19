Denizli minik aysu, kadavradan nakille sağlığına kavuştu

Minik Aysu, kadavradan nakille sağlığına kavuştu

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 yıldır böbrek rahatsızlığı bulunan 11 yaşındaki Aysu Çiçeker, kadavradan nakille yaşama tutundu.

Burdur'da yaşayan Erdal ve Neslihan Çiçeker'in kızı 3'ncü sınıf öğrencisi Aysu Çiçeker'e, 10 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlaç tedavisiyle yaşamını sürdüren Aysu'nun, hastalığı nedeniyle yaşıtlarına göre fiziksel gelişimi yetersiz kaldı. Mücadele ettiği hastalığına rağmen güçlükle okula gidebilen Aysu, kullandığı ilaçların tedavisine yanıt vermemesi üzerine, 4 ay önce periton diyalize girmeye başladı. Okula ara vermek zorunda kalan minik Aysu'ya beklediği güzel haber bir süre sonra geldi. Hastalığı ilerleyen ve nakil listesinde böbrek bekleyen Aysu'ya, kadavradan nakil çıktığı haberi verildi. Ailesiyle Denizli'ye gelen Aysu'ya, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde yapılan ameliyatla, kadavradan alınan böbrek nakledildi.

'AYSU ÇOK KÜÇÜK' DEYİP DALGA GEÇİYORLARDI'

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Aysu, Tüm ihtiyaçlarımda ailemi yanıma çağırmak zorunda kalıyordum. Sıkılıyordum evde. Oyun oynayamıyordum. Çok sevdiğim okuluma gidemiyordum. Şimdi odamı oyuncaklarla dolduracağım. Hastaneden çıkınca dışarda koşup oyun oynamayı istiyorum. Arkadaşlarım dışarda oynarken ben pencereden bakmak zorunda kalıyordum. Arkamdan bazen gülüyorlardı. Şimdi gülemeyecekler. 'Aysu çok küçük' deyip dalga geçiyorlardı. Eziliyordum. Beni oyunlara almıyorlardı. Bende sınıfta oturmak zorunda kalıyordum. Artık bende arkadaşlarımla oynayabileceğim. Yeni bir hayata adım atacağım için çok mutluyum dedi.

Anne Neslihan Çiçeker ise, kızının da artık yaşıtları gibi hareket edebileceğini, rahatça okula gidebileceği için çok mutlu olduğunu belirtti.

'NAKİLLE HEM OKUL HAYATI HEM DE SOSYAL HAYATI DÜZENE GİRECEK'

PAÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Murat Özban, Aysu'ya kadavradan yaşıyla uyumlu bir böbreğin başarıyla nakledildiğini ifade etti. PAÜ'de yetişkin ve çocuk böbrek nakillerinin başarılı bir şekilde yapıldığını vurgulayan Özban, Aysu, kadavradan nakil şansını yakalamış diyaliz hastalarımızdan birisiydi. O da 8-9 yıldır bir metobolik hastalıkla diyaliz aşamasına gelen bir çocuğumuz. 4 aydır periton diyalize girmesinin türlü riskleri, sık kontrolleri ve okulla da geri kalmayı gerektiren süreçler yaşadı. Ama başarılı bir nakille hem okul hayatı hem de sosyal hayatı daha da düzene girecek diye konuştu.