Denizli misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı - Son Dakika

Denizli misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı

6 saat önce

Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtıDenizli'de annesi Suna B.'nin misafir olarak kaldığı evde bırakıp kaçtığı 3 aylık kız bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı

Denizli'de annesi Suna B.'nin misafir olarak kaldığı evde bırakıp kaçtığı 3 aylık kız bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilerek koruma altına alındı. Çivril ilçesinde yakalanan anne Suna B. ise gözaltına alındı.

Olay bugün saat 13.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Muratdede Mahallesi 271 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Suna B. 3 aylık olduğu öğrenilen kız bebeğini, 3 gündür misafir olarak kaldığı akrabalarının evine bırakıp kaçtı. Eve geldiklerinde bebeği terk edilmiş olarak bulan yakınları, Suna B.'yi aradı. Suna B.'nin bebeğe bakmayacağını söyleşmesi üzerine yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan bebek, kontrol amacıyla ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, korumaya alındı.

Öte yandan, polis Çivril ilçesinde olduğu belirlediği anne Suna B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Denizli misafir olarak kaldığı evde bebeğini bırakıp kaçtı

Denizli, Çivril, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:26 Kaynak: DHA
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