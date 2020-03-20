DENİZLİ Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel DENİZLİ Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulundu - Son Dakika

DENİZLİ Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulundu

6 saat önce

Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulunduDENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu.

Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulundu

DENİZLİ'deki Laodikya Antik Kenti'nde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, dünyada eşine az rastlanan eserin, 'modern saatlerin atası' durumunda olduğunu belirtti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Laodikya Antik Kenti'nde, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003 yılında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin bulunduğu, Hristiyanlar için kutsal sayılan Antik Kent'teki tiyatro bölümünde, 2 bin yıllık olduğu belirlenen güneş saati bulundu. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, dünyada eşine az rastlanır bir tarihi eseri gün yüzüne çıkardıklarını belirtti. Güneş saatinin Batı Tiyatrosu'nun güneyinde yapılan çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Şimşek, "Güneş saatleri, M.Ö. 1500 yıllarda Mısır'da ortaya çıkmıştır. Daha sonra Büyük İskender'in Babil'i almasıyla batıya geçmiştir. Bulduğumuz güneş saatinin ana özelliği, yılın dönüm noktalarını, mevsimleri gösteriyor olması. Üzerinde 12 çizgi var. Her biri bir saati gösteriyor. Saatin üst bölümünde Grekçe olarak 'Ksimerini' yani kış, orta bölümde 'Isimerini' yani gün dönümü, gece ve gündüzün eşitliği, alt bölümde 'Terini' yani yaz adları yazılı. Saat içinde bulunması gereken 'gnomon' adı verilen sabit gösterge çubuğu (güneş saati mili) eksikti. Biz kendimiz yerleştirdik. Bu çubuğun gölgesi mevsim ve aylara göre bakılarak saat belirlenebiliyor" dedi. Böyle ender görülen bir tarihi eseri buldukları için mutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Şimşek, "Laodikya sanat ve kültür yönünden çok gelişmiş bir kent. İnsanlar tiyatroya geldiklerinde, bu saate bakıp zamanı görebiliyordu. Bu güneş saati, bugün kollarımızda taşıdığımız modern saatlerin atası durumunda. Çok nadir görülen özel bir eser. Böyle bir eser dünyada bire elin parmaklarını geçmez" diye konuştu.

DENİZLİ Modern saatlerin 2 bin yaşındaki atası, Laodikya'da bulundu

Pamukkale Üniversitesi, Celal Şimşek, Laodikya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:41 Kaynak: DHA

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