Denizli motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti - Son Dakika

Denizli motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti

6 saat önce

Motosikletli timlerin gösterisi nefes kestiDenizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 13 polis memuru, sertifikalarını aldı.

Motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti

Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, motosikletli timlerde görev yapmak üzere eğitim gören 13 polis memuru, sertifikalarını aldı. Törende motorize polis ekiplerinin yaptığı gösteri, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri bünyesindeki motosikletli timlerde görev almak üzere eğitimlerini tamamlayan 13 personele düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Merkezefendi ilçesindeki Çevik Kuvvet Şubesi Müdürlüğü Grup Amirliği'nde düzenlenen kurs bitirme töreninde, belgelerini alan motosikletli polisler gösteri yaptı. Polislerin motosiklet üzerindeki akrobatik hareketleri nefes kesti. Ekiplerin seyir halindeyken yaptığı görsel şovlar, izleyenlerin beğenisini kazandı.

Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han, 4 haftalık eğitimlerini tamamlayan personellere sertifikalarını takdim ettiklerini söyledi. Han, amaçlarının güvenlik hizmetlerini en hızlı şekilde verebilmek olduğunu ifade ederek yeni motorize ekipler sayesinde olaylara daha hızlı müdahale edeceklerini kaydetti.

Denizli motosikletli timlerin gösterisi nefes kesti

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:35 Kaynak: DHA
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