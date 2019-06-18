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DENİZLİ MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

1 saat önce

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

MISIR'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan, 'casusluk' iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması sırasında hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Denizli'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için Denizli'deki Delikliçınar Yeni Camisi'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı ve Müftü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı cenaze namazında Vali Hasan Karahan, ön safta yer aldı. Daha sonra cami avlusunda toplanan çeşitli sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaptı. Açıklama yapan AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Fatih Durmaz, Mursi'nin Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinin zalim bir cunta zihniyetiyle devrildiğini söyledi. Mursi'nin, inandığı dava uğruna hakka yürüdüğünü belirten Durmaz, 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçe sayılmasını kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır dedi.
DENİZLİ MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:22 Kaynak: DHA
Mısır, Denizli, Muhammed Mursi, Güncel
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