Denizli müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttu - Son Dakika
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Denizli müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttu

6 saat önce

Müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttuDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada, 2 müteahhitten 1'i tabancasını ateşleyince, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.

Müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alacak meselesinden çıkan tartışmada, 2 müteahhitten 1'i tabancasını ateşleyince, vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası kavgaya karışan Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında, Adalet Mahallesi'nde yapımı süren adliye ek binasının şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan müteahhitler Emrah G. ile Hasan O., şantiye girişinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilindeki tabancayı alan Emrah G., ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken silah sesleri adliyede ve çevresinde korku yarattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu kişilere ilk müdahaleyi ise, adliyede bulunan özel harekat polisleri yaptı. 4 el ateş eden Emrah G.'nin elindeki tabanca alındı. Daha sonra kavgaya karışan Emrah G. ve Hasan O. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli müteahhitlerin silahlı kavgası korkuttu

Merkezefendi, Denizli, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:20 Kaynak: DHA
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