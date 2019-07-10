Denizli narkotikten uyuşturucu operasyonu...Otomobil bagajındaki bavuldan 5 bin 190 ecstasy hap çıktıDenizli polisinden uyuşturucuya geçit yokİstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getiren şüpheli tutuklandıDENİZLİ - İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu madde getirmek isteyen zehir tacirine polis ekipleri geçit vermedi. Kontrol amaçlı durdurulan bir otomobilin bagajındaki bavuldan 5 bin 190 ecstasy hap çıktı. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.Denizli polisi, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Kente gelen yo güzergahlarında sıkı güvenlik öneme alan polis ekipleri, geçtiğimiz gün Buldan ilçesindeki Denizli kent merkezine seyir halinde olan şüpheli bir otomobili kontrol amaçlı durdurdu.Kontrol sırasında narkotik madde arama köpeği Çako'nun otomobilin bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan aramada bagaj bölmesinden çıkarılan bavulun içerisine zulalanmış halde 5 bin 190 adet ecstasy hap ele geçirildi.Olayla ilgili A.E. ve M.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. serbest kalırken, M.T. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.