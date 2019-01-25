Denizli Nesli Tehlike Altındaki Kızıl Akbaba, Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Nesli tehlike altındaki kızıl akbaba, tedavi edilip doğaya salındı Denizli
'nin Çivril
ilçesinde, çobanların bitkin halde bulunan ve zehirlendiği belirlenen nesli tehlike altındaki yırtıcı kış türlerinden kızıl akbaba, Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisini ardından doğal ortamına bırakıldı.
Çivril'in kırsal Akdağ
Mahallesi'nde, sürüsünü otlatan çobanlar, yerde bitkin halde bir kızıl akbaba olduğunu fark etti. Çobanlar
, durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi. Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, bitkin haldeki yırtıcı kuşu tedavisi için teslim aldı. Türkiye
'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya zehirlenme teşhisi konuldu. Yediği yiyeceklerden zehirlendiği sanılan akbaba, tedaviye alındı. 13 günlük yoğun tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturulan akbaba, Milli Parklar Genel Müdürlüğü
yetkilileri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veterinerler tarafından doğal yaşam alanı olan Akdağ Mahallesi'ndeki dağlık alana götürülüp, doğal ortamına salıverildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerinden Hasan Kılıç
, tedavisini yaptıkları kızıl akbabayı tekrar uçarken görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.