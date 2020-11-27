Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika

Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı

27.11.2020 16:14
Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı, System.String[]

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi.

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Meclis üyelerine dünya, ülke ve il bazında ekonomi ve ticari hayattaki önemli gelişmeleri hatırlatıp iş dünyasına etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Aylık ihracatımız ise, 330 milyon 279 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda, 274 milyon 567 bin dolar idi. Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,26 azaldı. Yurt genelindeki iyileşme ise, yüzde 65,32'de kaldı" dedi.

DTO Kasım ayı Meclis Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında internet ortamında gerçekleştirildi. Denizli Ticaret Odası'nın Kasım ayı Meclis Toplantısını, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya açtı. Gündem görüşmelerinin sonunda DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizli'nin 10 ayda, 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Aylık ihracatımız ise, 330 milyon 279 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı ayda, 274 milyon 567 bin dolar idi. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,3, geçen aya kıyasla ise yüzde 2,2'lik bir artış yakaladık. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründeki ihracatımız, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,76 arttı. Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün ihracatı da yüzde 18,24 yükseldi" dedi.

"10 aylık ihracatımızın yüzde 63,3'ü, Avrupa Birliği'ne yapıldı"

Başkan Erdoğan konuşlarının devamında, "Tutar bazında, tekstil ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 23,33, elektrik ve elektronik ihracatımız yüzde 18,02, demir ve demir dışı metallerdeki ihracatımız yüzde 58,24, madencilik ürünlerindeki ihracatımız yüzde 16,77, diğer sektörlerin ürünlerindeki ihracatımızda da yüzde 1,96'lık bir artış yakaladık. Ayrıca, mal gruplarından bornoz ve sabahlık yüzde 33,35, örme-dokuma, pamuklu bukle havlu yüzde 24,39, çarşaf-nevresim ihracatımız da yüzde 8,66 arttı. 10 aylık ihracatımızın yüzde 63,3'ü, Avrupa Birliği'ne yapıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 arttı. Ekonomimizin temel direği konumundaki ihracatçılarımızı, başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,26 azaldı"

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Denizli'de yılın ilk 10 aylık döneminde, karşılıksız çek adedindeki iyileşme oranının, ülke ortalamasının üzerine çıktığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,26 azaldı. Yurt genelindeki iyileşme ise, yüzde 65,32'de kaldı. Şehrimizdeki karşılıksız çek adedi, bin 440 olarak kayıt altına alındı. 2019'un aynı döneminde ise, 5 bin 10 adetti. Yılın ilk 10 ayındaki protestolu senet adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,83 azaldı. Ülke genelindeki azalış da yüzde 34,86. Denizli'mizdeki protestolu senetler, 6 bin 130 adet olarak kayıtlara geçti. 2019'un aynı döneminde ise, 10 bin 914 adetti" diye konuştu.

"Aktif firma sayısına da sadece Ekim de 10 bin 394 firma daha eklendi"

İhracatçı firma sayısının son bir yılda 2 bin 368 arttığını söyleyen Erdoğan, "Sayıları, 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,8, bir önceki aya göre ise yüzde 3,1 yükseldi. Ekimde, bin 317 ihracatçı firmamız daha oldu. Ülkemizdeki aktif firma sayısına da sadece Ekim de 10 bin 394 firma daha eklendi. İş dünyamıza dair veriler, güzel haberler veriyor" ifadelerini kullandı.

"Teşvik belgeli yatırımların tutarı, 9 ayda 2 milyon 155 bin TL'ye ulaştı"

Erdoğan, Eylül sonu itibarıyla, yılın ilk 9 ayında, Denizli'ye verilen yatırım teşvik belgesi sayısının 123 olduğunu ve 2 bin 131 kişinin istihdam edilmesine olanak sağladığını da aktardı. Başkan Erdoğan, "Bin 313 kişiyle, en çok imalatta istihdam sağlandı. Onu, 483 kişiyle hizmet sektörü izledi. Sektörel yatırım teşvik belgeli yatırımların tutarı, 9 ayda 2 milyon 155 bin TL'ye ulaştı" dedi.

"Konut kredilerindeki faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli"

Konuşmasında pandeminin konut alımlarında Türkiye'nin güneyindeki şehirler ile Ege illerine olan ilgiyi artırdığını da belirten Başkan Erdoğan, "Konut satışında bugüne kadar görülen en yüksek satış, 1 milyon 409 bin adet. Bu yılın 10 ayındaki konut satışları, 2019'un aynı dönemine göre, yüzde 27 artarak 1 milyon 280 bin 852'ye ulaştı. Düşük faizli kampanya, inşaat sektörünü hareketlendirdi, konut stokları büyük oranda eridi. Ocak- Ekim döneminde konut satışları 1,3 milyon adede yaklaşırken, sektördeki temsilcilerimiz, faizlerin artmasına rağmen yıl sonunda 1,5 milyon adedin yakalanabileceği görüşünde. Bu sayı, tüm zamanların rekoru olacak. Sektörde, alıcı profili yükseldi. Pandemi, ülkemizin güneyindeki şehirler ile Ege illerine olan ilgiyi de artırdı. Rekor kıran satışları yeniden yakalayabilmemiz için, konut kredilerindeki faiz oranları yüzde 1'in altına düşürülmeli" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı
Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı
Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı

Ticaret, İhracat, Denizli, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin 10 ayda 170 ülkeye, 2 milyar 528 milyon 642 bin dolarlık ihracat yaptı - Son Dakika Ekonomi


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