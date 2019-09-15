Denizli'nin 2 mahallesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Eylül'de Sümer ve Eskihisar'da su kesintisi yapılacağı duyuruldu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 17 Eylül 2019 Salı günü 10.00- 18.00 saatleri arasında Sümer ve Eskihisar Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir. - DENİZLİ