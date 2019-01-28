Son Dakika Haberleri: Denizli'nin 2 Mahallesinde Su Kesintisi Olacak

Denizli'nin 2 Mahallesinde Su Kesintisi Olacak

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 29 Ocak Salı günü (yarın) Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde su kesintisine gidileceği kaydedildi.

Denizli'nin 2 Mahallesinde Su Kesintisi Olacak, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 29 Ocak Salı günü (yarın) Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde su kesintisine gidileceği kaydedildi.

DESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı Bahçelievler Mahallesi içme suyu şebeke hattı bağlantısı nedeniyle 29 Ocak 2019 Salı günü 09.00- 15.00 saatleri arasında Bahçelievler ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği da aktarıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Güncel
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