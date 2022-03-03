Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

03.03.2022 22:40
Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Denizli'nin bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada olumsuz hava koşullarının bazı ilçelerde etkisini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi, insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturması nedeniyle Acıpayam, Çameli ve Kale ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 4 Mart 2022 Cuma yüz yüze eğitime ara verildiği eğitim ve öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Acıpayam, Denizli, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'nin 3 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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