Son Dakika Haberleri: Denizli'nin 3 Mahallesinde 6 Saatlik Su Kesintisi Olacak

Denizli'nin 3 Mahallesinde 6 Saatlik Su Kesintisi Olacak

13 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.

Denizli'nin 3 Mahallesinde 6 Saatlik Su Kesintisi Olacak, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.

DESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı Karahasanlı içme suyu şebeke hattı bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü 09.00- 15.00 saatleri arasında Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları istenerek, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği kaydedildi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:33 Kaynak: İHA

Karahasanlı, Güncel
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