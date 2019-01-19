Denizli'nin 3 Mahallesinde 6 Saatlik Su Kesintisi Olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu hat bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde su kesintisine gidileceği belirtildi.



DESKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı Karahasanlı içme suyu şebeke hattı bağlantısı nedeniyle 21 Ocak Pazartesi günü 09.00- 15.00 saatleri arasında Yenişafak, Selçukbey ve Karahasanlı Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları istenerek, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği kaydedildi. - DENİZLİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda Yapılacak Testler Nedeniyle, 19 Ocak-4 Mart Tarihleri Arasında Marmaray Seferleri Kısıtlı Yapılacak

Beşiktaş'ın, Akhisarspor Maçında Yaşanan Kural İhlali İçin TFF'ye İtiraz Edip Etmeyeceği Pazartesi Günü Belli Olacak