12 Temmuz akşamı Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler evde Emine Yalçın (38) ve Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Kaynak: AA

Emine Yalçın, Mehmet Aksoy, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

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