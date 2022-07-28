Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü

28.07.2022 19:59
Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 12 Temmuz'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 12 Temmuz'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan kadın, 16 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'nde, Emine Yalçın (38) ile bir süredir birlikte yaşadığı Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiği silahlı kavgada ağır yaralanan Gülperi Aksoy, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay

12 Temmuz akşamı Ören Mahallesi'nde bir evden tüfek sesi duyan vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler evde Emine Yalçın (38) ve Mehmet Aksoy'un (33) hayatını kaybettiğini belirlemişti. Mehmet Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış, ardından özel bir hastaneye sevk edilmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan Emine Yalçın'ın eşi Erdal Yalçın (39), Muğla'nın Dalaman ilçesinde tüfekle yakalanmış, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Emine Yalçın, Mehmet Aksoy, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deki silahlı saldırıdan yaralı kurtulan kadın 16 gün sonra hastanede öldü - Son Dakika
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