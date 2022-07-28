Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü - Son Dakika
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Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü

28.07.2022 23:49
Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 16 gün önce yaşanan olayda Erdal Yalçın, evini terk eden eşi Emine Yalçın (38) ile sevgilisi Mehmet Aksoy'u (33) pompalı tüfekle öldürürken, evde bulunan Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde 16 gün önce yaşanan olayda Erdal Yalçın, evini terk eden eşi Emine Yalçın (38) ile sevgilisi Mehmet Aksoy'u (33) pompalı tüfekle öldürürken, evde bulunan Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy ise ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Gülperi Aksoy, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 12 Temmuz'da Acıpayam ilçesinin (Kırsal) Ören Mahallesi'nde yaşandı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde oturan Emine Yalçın (38), iddiaya göre eşi Erdal Yalçın'ı terk ederek, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ören Mahallesi'nde oturan Mehmet Aksoy'un yanına geldi. Eşini takip eden Erdal Yalçın, sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet Aksoy'un evine geldi. Çıkan tartışma sonrası Erdal Yalçın, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşi Emine Yalçın ile Mehmet Aksoy'a ve Aksoy'un annesi Gülperi Aksoy'a art arda ateş etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Silah sesleri üzerine eve gelen çevredekiler, 3 kişiyi kanlar içinde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen Emine Yalçın ve Mehmet Aksoy hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Gülperi Aksoy'da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Saldırgan Erdal Yalçın ise jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Hastanede tedavi altına alınan Gülperi Aksoy, 16 gün sonra hayatını kaybetti. Böylece silahlı saldırıda ölü sayısı da 3'e ulaştı.


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Kaynak: DHA

Emine Yalçın, Mehmet Aksoy, Erdal Yalçın, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı saldırıda yaralanan kadın 16 gün sonra öldü - Son Dakika
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