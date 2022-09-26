Denizli'de 7 gündür aranan kişi, ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 19 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin cenazesine ulaşıldı.
Hisar Mahallesi'nde iki kardeşiyle yaylada hayvancılık yapan Ramazan Gün'ün (60) cenazesi, kaldıkları çadırın yaklaşık 3 kilometre uzağındaki yerde jandarma ekiplerince bulundu.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Ramazan Gün'ün 19 Eylül'de akşam saatlerinde kardeşleriyle kaldıkları çadırdan ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.
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