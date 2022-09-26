Denizli'de 7 gündür aranan kişi, ölü bulundu

Ramazan Gün'ün 19 Eylül'de akşam saatlerinde kardeşleriyle kaldıkları çadırdan ayrıldığı ve bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Ramazan Gün, Acıpayam, Denizli, Eylül, Güncel, Son Dakika

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