Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.

1 saat önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi., System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
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