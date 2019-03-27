Denizli'nin Acıpayam İlçesinde 4.3 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi.
1 saat önce
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:44 Kaynak: İHA
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