1 kişinin öldüğü zincirleme kazanın detayları belli oldu - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü zincirleme kazanın detayları belli oldu

19.08.2022 14:32
1 kişinin öldüğü zincirleme kazanın detayları belli oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton mikseri, hafriyat kamyonu ile süt ürünleri dağıtım aracının karıştığı ve 1 kişin hayatını kaybettiği zincirleme kazanın yeni detayları ortaya çıktı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton mikseri, hafriyat kamyonu ile süt ürünleri dağıtım aracının karıştığı ve 1 kişin hayatını kaybettiği zincirleme kazanın yeni detayları ortaya çıktı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi-Çakır mahallelerini birbirine bağlayan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan Akşit (48) idaresindeki 20 KS 212 plakalı beton mikseri, karşı yönden gelen M.A. kontrolündeki 20 GK 804 plakalı hafriyat kamyon kasasının kendi şeridine savrulması sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan beton mikseri, zikzaklar çizerek şarampole devrildi.

Süt ürünleri dağıtım aracı, zincirleme kazaya karışmamak için manevra yaptı

Tam o esnada hafriyat kamyonun arkasında gelen Gökhan Ö. hakimiyetindeki plakalı 20 Y 0808 süt ürünleri dağıtım aracı, kazaya karışmamak için manevra yapmak isterken şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, beton mikseri sürücüsü Ramazan Akşit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer iki sürücü ise kazayı hafifi sıyrıklarla atlattı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden morga kaldırıldı. Sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza karışan 3 aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik açıldı

Sürücü M.A.'nın idaresindeki hafriyat kamyonun, sürücüsünün kontrolünden çıkması nedeniyle meydana gelen kazada 3 araçta maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre kapatılan yol, araçların çekiciyle bölgeden uzaklaştırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

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Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü Denizli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti Üç aracın karıştığı zincirleme kazada mikser sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 kişinin öldüğü zincirleme kazanın detayları belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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