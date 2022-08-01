Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı - Son Dakika
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Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

01.08.2022 20:29
Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

Eşi O.A. (26) tarafından iki gün önce bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi R.A'nın (22) tedavisi sürüyor.

Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan R.A'nın, bıçak isabet eden bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de hasar oluştuğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadının bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'ndeki parkta 30 Temmuz'da boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçakla yaralamış, olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kaçan zanlı daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı.???????

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Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı Bıçakla ağır yaraladığı eşinin hesabından canlı yayın yapan koca tutuklandı
Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı - Son Dakika
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