Denizli'de eşi tarafından bıçaklanan kadının ameliyatla böbreği alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadının tedavi gördüğü hastanede bir böbreği ameliyatla alındı.

Eşi O.A. (26) tarafından iki gün önce bıçaklanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan bir çocuk annesi R.A'nın (22) tedavisi sürüyor.

Hastanenin yoğun bakım servisinde yatan R.A'nın, bıçak isabet eden bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de hasar oluştuğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen kadının bir süre daha yoğun bakım ünitesinde tutulacağı belirtildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Aşağı Mahallesi'ndeki parkta 30 Temmuz'da boşanma aşamasındaki kişi karısını bıçakla yaralamış, olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak kaçan zanlı daha sonra yakalanıp tutuklanmıştı.???????