Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

30.07.2022 12:07
Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen eşi R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçaklayan O.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı belirlenen zanlı, polis ekiplerince bulunduğu adreste yakalandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı yakalandı - Son Dakika
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