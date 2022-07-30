Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

30.07.2022 19:35
Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı karısı R.A'yı (22) Aşağı Mahalle'deki parkta dün bıçakla yaralayıp kaçan O.A. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın ardından sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı da belirlenen zanlı, ifade işleminin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan R.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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