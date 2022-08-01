Eşinin bıçakladığı Rabia'nın bir böbreği alındı - Son Dakika
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Eşinin bıçakladığı Rabia'nın bir böbreği alındı

01.08.2022 16:50
Eşinin bıçakladığı Rabia'nın bir böbreği alındı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, boşanmak istediği Onur Aslan (26) tarafından karnından 2 kez bıçaklanan Rabia Dağ Aslan'ın (22) tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesi sürerken, bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu öğrenildi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, boşanmak istediği Onur Aslan (26) tarafından karnından 2 kez bıçaklanan Rabia Dağ Aslan'ın (22) tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesi sürerken, bir böbreğinin alındığı ve karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu öğrenildi.

Olay, önceki gün Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Onur Aslan, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ Aslan'ı konuşmak için parka çağırdı. Çift arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Aslan, eşini karnından 2 kez bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve 2 yaşında çocuğu olduğu belirtilen Rabia Dağ Aslan'ın karın bölgesinden aldığı 2 bıçak darbesiyle bir böbreğinin parçalandığı ve hasar gören böbreğin operasyonla alındığı öğrenildi. Aldığı 2'nci bıçak darbesiyle karaciğerinde de ciddi tahribat oluştuğu belirtildi. Yoğun bakımdaki Rabia Dağ Aslan'ın hayati tehlikesi sürüyor.

EŞİNİN TELEFONUNDAN CANLI YAYIN YAPMIŞTIOnur Aslan, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçarken eşinin cep telefonunu da yanına alıp, sosyal medya hesabından elindeki bıçakla yaptığı canlı yayında, "Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş" dedi. Yakalanan Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Onur Aslan'ın daha önce eşinin kendisinden boşanmaması için 2 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu da öğrenildi.KAÇARAK EVLENMİŞ

Öte yandan, Rabia Dağ Aslan'ın 4 yıl önce ailesinin itirazına rağmen Onur Aslan ile kaçarak evlendiği öğrenildi. Ailesinin bu sebeple Rabia Dağ Aslan ile görüşmediği, yaşanan olay sonrası da hastanedeki kızlarını ziyaret etmedikleri belirtildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin bıçakladığı Rabia'nın bir böbreği alındı - Son Dakika

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