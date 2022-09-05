Ev ve ahırın kül olduğu yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Ev ve ahırın kül olduğu yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu

05.09.2022 11:34
Ev ve ahırın kül olduğu yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ev ve ahırın küle döndüğü yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ev ve ahırın küle döndüğü yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Acıpayam ilçesine bağlı Alcı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Yıkıntı Mevkiinde Beyhan Akkuş'a ait ahırda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan eve de sıçradı. Her yeri alevlerin kapladığını gören Akkuş, komşularıyla birlikte ahır içerisindeki küçükbaş hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ahırı saran alevlerin şiddetinin gittikçe artığını gören Akkuş, tüm çabalarına rağmen başarılı olamazken, çaresizce itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan ev ve ahırdaki yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı. Gökyüzünü kaplayan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Meydana gelen yangında Beyhan Akkuş'a ait ev kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki 22 tane küçükbaş ise telef oldu.

Büyük maddi hasarın oluştuğu yangında olayın şokunu halen atlatamadığını söyleyen Beyhan Akkuş, tüm müdahalelerine rağmen kendisinin yangın sırasında hayvanlarını kurtarmakta başarısız olduğunu belirterek, "Dedeme ait kullanılmayan ev vardı. Onun yanında ahır bulunuyordu. Kendi müdahalemle söndüremedim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdik. İtfaiye ekipleri bölgeye uzak olduğu için yangın kısa sürede büyüdü ve enkaza dönen ahır içerisindeki 22 küçükbaş hayvanım telef oldu. Şuanda yaşanan üzücü durumun şokundayım ve çaresizim" diye konuştu. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev ve ahırın kül olduğu yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ev ve ahırın kül olduğu yangında 22 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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