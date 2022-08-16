Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu

16.08.2022 11:19
Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın motor kısmında yükselen dumanları fark eden sürücü, dakikalar içerisinde alevlerin sardığı araçtan son anda kurtuldu.

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıbapam-Denizli karayolunda seyir halinde olan Nergis T. (39) idaresindeki otomobilin motor kısmından, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanlar yerini aleve bıraktı. Motor kısmını saran alevlerin giderek büyüdüğünü gören kadın sürücü, son anda dışarıya çıkmayı başararak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Çantasını almayı başaramadı

Bir taraftan yardım talebinde bulunan Nergis T., diğer taraftan ise aracın içerisinde kalan eşyalarını kurtarmak için çaba harcadı. Aracın güvenlik nedeniyle kendisini kilitlediğini gören kadın sürücü, çantası ve diğer eşyalarını kurtaramadı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

Yangın sonrası otomobil hurdaya dönerken, sağlık personeli olduğu öğrenilen kadın sürücünün araç kendisini kilitlemeden dışarıya çıkmayı başarması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı Tırın arkadan çarptığı traktördeki karpuzlar yola saçıldı 1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı 1 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Acıpayam, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:12 Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu
10:53 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
10:56 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
10:34 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
10:25 Öğrencisinden hamile kalan OnlyFans modeli öğretmen doğumu canlı yayınlayacağını söyledi
10:19 Kan donduran anlar! Evli sapık, yolda yürüyen genç kadını ıssız bir yere zorla götürüp tecavüz etti
10:16 Haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Vefat sayısı 100 bini aştı
10:10 Türkiye'de temmuzda satılan konut sayısı açıklandı! Ruslar açık ara önde
10:04 Trabzonspor, Danimarka'da avantaj peşinde! Devler Ligi play-off turunda rakip Kopenhag
10:07 Film gibi hırsızlık! Gündüz vakti dikkat çekmemek için Ali Cengiz oyunu oynadılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 11:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın sürücü yanan araçtan son anda kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement