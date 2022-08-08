Kaza, Acıbayam ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya 'ya doğru seyir halinde olan A.K. (43) idaresindeki 20 VF 976 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun kenarındaki tütün tarlasına uçan otomobil, taklalar atarak tarlanın ortasında durabildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmaların ardından araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü A.K., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardında hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan otomobil tütün tarlasına uçtu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.