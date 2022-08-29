Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

29.08.2022 12:51
Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra taklalar atarak şarampolde ters duran otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra taklalar atarak şarampolde ters duran otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam'a bağlı Aliveren Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Önder T. idaresindeki 35 ASL 326 plakalı otomobil, Çameli - Acıpayam yolu Aliveren ikinci çıkışına doğru ilerlerken virajı dönmeye çalıştığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Taklalar atıp şarampole uçarak ters dönen aracı gören çevredekiler ise durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile aynı aileden 3 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler, hızlıca araç içerisinde aynı aileden bulunan 4 yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyece yapıla çalışmaların ardında yaralılar araç içerisinde çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şarampolde hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmasından sonra kapan yoldaki trafik tekrardan güvenli şekilde açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Acıpayam, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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