Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü - Son Dakika
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Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü

30.07.2022 09:21
Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tarlada çalışırken traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yumuştaş Mahallesi'nde tarlada çalışan İrem Selçuk (17), aynı tarlada çalışırken geri manevra yapan, yabancı uyruklu tarım işçisi M.A'nın kullandığı 20 KC 268 plakalı traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Selçuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaçan M.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Kaynak: AA

Acıpayam, Denizli, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de traktörün altına kalan 17 yaşındaki genç kız öldü - Son Dakika
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