Bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri, sokaktaki kilit parke taşlarını söktü. Betonu ve kanalizasyon borusunu kıran ekipler, yer altındaki kanalizasyon borusuna sıkışan sokak köpeğine ulaştı. İtfaiyeciler tarafından kurtarılan köpeğin bir süre ayağa kalkmakta ve yürümekte zorlandığı görüldü. İtfaiyeciler, açlıktan ve susuzluktan bitkin kalan köpeği besledi. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu anlaşılan köpek bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › KANALİZASYON BORUSUNA SIKIŞAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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