Denizli'nin Adalet ve Selçukbey Mahallsinde su kesintisi olacak - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatları çalışmaları nedeniyle 02 Kasım 2020'de Adalet ve Selçukbey mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 02 Kasım 2020 günü 09.00 ila 18.00 saatleri arasında Adalet ve Selçukbey mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek. - DENİZLİ