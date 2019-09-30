Son Dakika Haberleri: Denizli'nin ağustos ayı ihracatı 226 milyon 444 bin dolar oldu
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Denizli'nin ağustos ayı ihracatı 226 milyon 444 bin dolar oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'nin ağustos ayı ihracatı 226 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşti.

Denizli'nin ağustos ayı ihracatı 226 milyon 444 bin dolar oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Denizli'nin ağustos ayı ihracatı 226 milyon 444 bin dolar olarak gerçekleşti.


Konu ile ilgili TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Denizli'nin 2019 yılı ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 226 milyon 444 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,8 azalarak 126 milyon 344 bin dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 7. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı. Kentte ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 28 milyon 822 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 19 milyon 586 bin dolar ile ABD ve 19 milyon 451 bin dolar ile Almanya izledi.


Kentte en fazla ihracat yapılan ürünler ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar, elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü ses kaydetme verme cihazları, parça aksesuarı, bakır ve bakırdan eşyalar' oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Denizli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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