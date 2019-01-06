Son Dakika Haberleri: Denizli'nin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' İlçe Adayları Açıklandı

Denizli'nin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' İlçe Adayları Açıklandı

39 dakika önce

Denizli'nin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' ilçe adayları açıklandı İlçe adaylarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş açıkladıDENİZLİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr.

Denizli'nin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' ilçe adayları açıklandı
İlçe adaylarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş açıkladı

DENİZLİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, yaklaşan 31 Mart seçimleri öncesi Denizli'nin ilçelerinin AK Parti ve 'Cumhur İttifakı' adaylarını açıkladı.
EGS Kongre ve Fuayene Alanında gerçekleştirilen törenle 31 Mart yerel seçimleri adaylarını açıkladı. Kurtulmuş'un açıkladığı ilçeler ve isimler şunlar oldu:
Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, Pamukkale-Avni Örki, Merkezefendi-Muhammed Subaşıoğlu, Honaz- Turgut Devecioğlu, Sarayköy- Ahmet Necati Özbaş, Buldan-Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı), Bozkurt-Hamdi Cin, Güney- Halil Ayhan, Çardak- Hüsnü Yılmaz, Çal- Fethi Akcan (Cumhur İttifakı), Çivril-Niyazi Vural, Çameli- Cengiz Aslan, Baklan- Yusuf Gülsever, Bekilli- Mustafa Çoban, Babadağ- Salim Demirezen, Beyağaç- Mustafa Akçay, Acıpayam- Hulusi Şevkan, Serinhisar-Şeref Turhan, Kale-Mehmet SalihSağınç, Tavas-Hüseyin İnanlık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:41 Kaynak: İHA

Politika
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