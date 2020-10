Denizli'nin Azerbaycan'a anlamlı desteği sürüyor - Son Dakika

Denizli'nin Azerbaycan'a anlamlı desteği sürüyor

Denizli'de dev horoz Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı

DENİZLİ - Denizli'de yapımında sona ulaşılan ve dünyanın demirden en büyük horozu olan heykel, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadele eden Azerbaycan'ın bayrak renkleriyle ışıklandırıldı.

Denizli, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadele eden Azerbaycan'ına destek vermeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nin yapımında sona geldiği Seyir Tepesi Kent Şehir Ormanı'nda yer alan dev horozu Azerbaycan'ın bayrak renkleri olan yeşil, mavi ve kırmızı renkler ile ışıklandırılarak destek verdi. Neredeyse Denizli'nin birçok yerinde gözüken dev horoz vatandaşlarında dikkatini çekerken Denizli'de yaşayan Azerbaycanlı Ege Bozoklu Azerbaycan'ın Türkiye ile kardeş olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti, " İnşallah hayatımız, ülkemiz kurtulur işgallerden. Türkiye kardeşimiz ve her zaman İyi olur benim düşüncelerim bunlardır. Bütün Azerbaycan'daki hemşerilerime, akrabalarıma, kardeşlerime çok sevgilerimi sunuyorum. Kendilerine çok iyi baksınlar" dedi.

"Denizli, Azerbaycan'a destek çıkarak bizleri gururlandırdı"

Denizli'nin dev horozu Azerbaycan renkleriyle ışıklandırdığı için gururlandığını söyleyen İbrahim Mert Kazak, "Öncelikle Denizli Belediyeleri Azerbaycan'a destek çıkarak bizleri gururlandırdı. Azerbaycan'da haklı çünkü kendi toprakların geri almaya çalışıyor. Bunun için hepsini yapmaları gerekiyor ve bunu da tüm Türkiye ve ülkelerin destekçisi olması Azerbaycan için çok iyi olacak" diye konuştu.

Azerbaycan renklerine bürünen horozun Denizli'nin birçok bölgesinde görüldüğüne değinen Yunus Emre Bulut, "Öncelikle Denizli Belediyesi Azerbaycan'ı desteklediği için çok teşekkür ediyorum. Biz Türkler olarak her zaman Azerbaycan'ın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Denizli'nin bu heykeli her yerden görünebilir bir özelliği var ve Azerbaycan'ın bayrağı rengine yansıtılması gayet Denizli halkı için ve Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu desteklemesini belli etmesi için çok iyi bir hareket. Azerbaycan'ı her zaman destekliyoruz" ifadelerini kullandı.