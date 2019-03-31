Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Babadağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...

Denizli'nin Babadağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...

1 saat önce

Denizli'nin Babadağ ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Atlı kazandı.

Denizli'nin Babadağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali..., System.String[]
Denizli'nin Babadağ ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Atlı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Atlı bin 730, AK Parti adayı Salim Demirezen bin 706, bağımsız aday Fuat Üstündağ 793 oy aldı.

Atlı'nın öz geçmişi -

1976 Babadağ doğumlu. Meslek yüksekokulu mezunu Atlı, 20 yıldan bu yana ticaretle uğraşıyor.

Evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Ali Atlı, Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Babadağ, Güncel
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