Denizli'nin Babadağ İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ali...
1 saat önce
Denizli'nin Babadağ ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ali Atlı kazandı.
Denizli
'nin Babadağ
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ali Atlı
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Atlı bin 730, AK Parti
adayı Salim Demirezen
bin 706, bağımsız aday Fuat Üstündağ
793 oy aldı.
Atlı'nın öz geçmişi -
1976 Babadağ doğumlu. Meslek yüksekokulu mezunu Atlı, 20 yıldan bu yana ticaretle uğraşıyor.
Evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA
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