Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı

29.08.2022 14:12

Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atanan Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, bugün yeni görevine başladı. Kaymakam Acar, ilk olarak Denizli'ye gelerek Vali Ali Fuat Atik ile görüştü.

Geçtiğimiz yıl kaymakamlık sınavını kazanan 27 yaşındaki Berk Acar, son kararnameyle Denizli'nin Babadağ ilçesi Kaymakamı olarak atandı. 1995 yılında İstanbul'da doğan Berk Acar, Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ardından da Işık Lisesi'ni bitirdi. 2020 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Acar, avukatlık stajını da Şişli'de bir hukuk bürosunda tamamladı. Acar daha sonra 110. dönem Kaymakamlık sınavlarına girdi. Geçen yıl yapılan yazılı sınavları başarıyla tamamlayan Acar, mülakatın ardından Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atandı.

GÖREVE BAŞLADI

Berk Acar, bugün sabah saatlerinde ilçeye gelerek Babadağ Kaymakamlık görevine başladı. Acar ilk olarak Denizli'ye gelerek Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret ettikten sonra tekrar görev yerine döndü.

YORUMLAR
500
Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı Kayseri'de görme engelliler satranç turnuvası madalya töreni yapıldı GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 'Amelebirliği aldığı yanlış karardan dönmelidir' GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 'Amelebirliği aldığı yanlış karardan dönmelidir'
Kaynak: DHA

Babadağ, Denizli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:17 Avrupa'daki enerji krizi cam üretimini derinden sarstı! Firmalar fiyat artırıp stok yapmaya başladılar
18:12 Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:18 Irak'ta Sadr destekçileri hükümet sarayını bastı! Havuza giren göstericiler silahlarla uzaklaştırılmaya çalışıldı
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 19:22:57. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Ermeni kaymakamı Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesindeki görevine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement