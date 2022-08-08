Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08.08.2022 19:15
Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunu darbettiğini öne sürdüğü kişilere tüfekle ateş açan baba 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunu darbettiğini öne sürdüğü kişilere tüfekle ateş açan baba 1 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

İnceler Mahallesi'ndeki bir gazinodan silah sesi duyanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

112 Acil Servis ekipleri tüfekle yaralanan Barış Sarıkaya (28), Mustafa T, Hakan K. ve Kadir B'yi Çardak Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan gazino çalışanı Barış Sarıkaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyı gerçekleştiren A.Ş. (55) ve oğlu A.O.Ş, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Zanlının jandarmadaki ilk ifadesinde, bir grubun oğlunu evinden zorla götürdüğünü, daha sonra bu kişileri takip ettiğini, evladının gazino bahçesinde darbedildiğini görünce de ateş açtığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

İnceler, Bozkurt, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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