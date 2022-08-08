Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

08.08.2022 21:20
Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunun eğlence mekanının bahçesinde darp edildiğini gören baba dehşet saçtı. Zanlının ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği garson yaşamını yitirirken mekan sahibi ve 2 çalışanı ise yaralandı.

Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Tekke Mahallesinde Hakan K.'ye ait eğlence mekanının bahçesinde oğlu A.O.S.'nin darp edildiğini gören baba A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfeği gözünü kırpmadan ateşledi.

4 KİŞİYİ VURDU

Saçmaların isabet ettiği mekan sahibi Hakan K., garson M.T., K.B. ve Barış Sarıkaya (29) yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ve Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin eğlence mekanında yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış Sarıkaya'dan acı haber geldi. Sarıkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba ve oğlu ise karakola giderek teslim oldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı
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OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI GEREKÇESİYLE GAZİNOYA ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı Oğlunun kaçırıldığı gerekçesiyle gazinoya ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

İnceler, Denizli, Bozkurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunun darp edildiğini gören baba pompalıyla dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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