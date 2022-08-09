Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı

09.08.2022 01:15
Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunun eğlence mekanının bahçesinde darp edildiğini gören baba, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde oğlunun eğlence mekanının bahçesinde darp edildiğini gören baba, yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği garson öldü, mekan sahibi ve 2 çalışanı ise yaralandı.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Tekke Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hakan K.'ye ait eğlence mekanının bahçesinde oğlu A.O.S.'nin darp edildiğini gören baba A.Ş., yanında getirdiği pompalı tüfeği gözünü kırpmadan ateşledi. Saçmaların isabet ettiği mekan sahibi Hakan K., garson M.T., K.B. ve Barış Sarıkaya (29) yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralıları Denizli Devlet Hastanesi ve Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin eğlence mekanında yapmış olduğu çalışmaların ardından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Barış Sarıkaya'dan acı haber geldi. Sarıkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından baba ve oğlu ise karakola giderek teslim oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

İnceler, Bozkurt, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunun darp edildiğini gören baba dehşet saçtı; 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika
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