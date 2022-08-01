Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

01.08.2022 20:00
Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozalan Mahallesi mevkiinde ilerleyen A.Ç. idaresindeki 20 YU 593 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyondaki kekik yüklü çuvallar yola dağıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, dökülen kekik çuvallarının başka bir kamyona yüklenmesinin ardından açıldı.

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Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buldan'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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