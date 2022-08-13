Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

13.08.2022 10:49
Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı kontrolsüz kavşağında F.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet, M.A. idaresindeki 20 ACF 287 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, F.D, M.A. ve motosikletteki yolcu A.Ö. yaralandı.

Ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kontrolsüz kavşakta elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması, ardından sürücüler ve yolcunun yere düşmesi yer alıyor.

YORUMLAR
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Motosiklet elektrikli bisiklete kafa kafaya çarptı; 3 yaralı Motosiklet elektrikli bisiklete kafa kafaya çarptı; 3 yaralı Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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