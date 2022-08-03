Buldan'da halı saha çürümeye terk edildi - Son Dakika
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Buldan'da halı saha çürümeye terk edildi

03.08.2022 14:29
Buldan'da halı saha çürümeye terk edildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların futbol oynanması için yapılan halı saha, kırık dökük vaziyeti terk edilmesi görenlerin tepkisini topluyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde vatandaşların futbol oynanması için yapılan halı saha, kırık dökük vaziyeti terk edilmesi görenlerin tepkisini topluyor. Sahaya futbol oynamaya gelen oyuncular, ışıklar başta olmaz üzere birçok aksamın çalışmadığını ve kendilerinin karanlıkta top oynadıklarından yakındı.

Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki stadyum yanında bulunan halı saha atıl vaziyette terk edildi. Mahallede bulunan halı sahanın bakımsız durumu görenleri üzüyor. İlçenin en önemli yatırımları birer birer terk edilmesi ve içler acısı hali üzüntüye neden oluyor. Bakımsızlık ve çürümeye başlaması nedeniyle işlevini yitiren halı saha aksamları, futbolcular başta olmak üzere görenlerin tepkisini alıyor.

"Bizler spor yapmaya geliyoruz ama bu tesislerin durumu gerçekten de kötü"

Futbol oynamaya gelmeden önce saat ücreti olarak verilen hesap numarasına 150 TL yatırdıklarını belirten oyuncular, "Maç saatinde bir görevli gelerek halı sahayı açıyor. Ancak ışıklar yanmıyor ve karanlıkta oynuyoruz. Topumuzu kendimiz getiriyoruz. Sahanın zeminin kötü durumda. Duşlar kapalı. Bizler spor yapmaya geliyoruz ama bu tesislerin durumu gerçekten de kötü. Yeni yapılan yüzme havuzu duyduğumuza göre çatlaklar oluşmasından dolayı su sızdırıyormuş. Orası da kapalı. Spor yapmak, yüzmek isteyen vatandaşlarımız çocuklarımız, gençlerimiz nereye gidecek. Buldan ve mahallelerine halı sahalar yapılıyor. Korkarız ki ileride bunlarda çöpe gitmesin. Şehrin göbeğindeki bu tesisler gibi olmasın. Buldan'da uzun zamandır bu sıkıntılar yaşanıyor. Yetkililerin acilen bu konuda duyarlılık göstermelerini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buldan'da halı saha çürümeye terk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Buldan'da halı saha çürümeye terk edildi - Son Dakika
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