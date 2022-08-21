Defalarca onarılan mezar taşların kırılması vatandaşı çileden çıkardı - Son Dakika
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Defalarca onarılan mezar taşların kırılması vatandaşı çileden çıkardı

21.08.2022 08:56
Defalarca onarılan mezar taşların kırılması vatandaşı çileden çıkardı

Denizli'nin Buldan ilçesindeki kabristanda bulunan mezar taşlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmesi tepki topladı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki kabristanda bulunan mezar taşlarının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edilmesi tepki topladı.

Son zamanlarda Buldan'daki kabristanda bulunan çok sayıda mezara ve çevresine zarar verilmeye başlandı. Ölenlerin yakınları mezarlıklara geldiğinde gördükleri manzara karşısında şok olan vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istiyor. Onarım yapılmasına rağmen aynı şekilde zarar verildiğini söyleyen vatandaşlar, üzücü durumun son bulmasını bekliyor. Üzücü durumun sona ermesi için kabristana bekçi görevlendirilmesi talep ediliyor.

"Kabristanında bekçi olması gerekiyor"

Kabirlerin zaman zaman zarar gördüğü gözlendiğini ve birkaç defa mezar taşlarının kırıldığını yaptırdıktan sonra tekrar kırıldığını aktaran Mehmet Ali Çeliksoy, "Mezarların zarar gördüğünü gördükçe üzülüyoruz. Bilerek kırılması bizleri daha fazla üzer. Bunları kıran insan olamaz. Kabir taşlarını birkaç kez yaptırmak zorunda kaldık" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Defalarca onarılan mezar taşların kırılması vatandaşı çileden çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Defalarca onarılan mezar taşların kırılması vatandaşı çileden çıkardı - Son Dakika
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