Denizli'nin cadde ve sokakları bomboş - Son Dakika

Denizli'nin cadde ve sokakları bomboş

Sokağa çıkma yasağı sonrası nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli adeta hayalet şehre dönüştü

Kentte vatandaşlar yasağa riayet ederek sokağa çıkmadı

DENİZLİ - Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından ilan edilen 2 gün sokağa çıkma yasağının ardından kent bomboş kaldı. Her gün binlerce insanın geçtiği kent meydanı, ana arterlerle birlikte Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin geçiş güzergahındaki şehir bağlantı yolları da boşaldı. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet ettikleri gözlendi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dün akşam saatlerinde Vali Hasan Karahan başkanlığında toplandı. Gerçekleştirilen toplantı sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kara sonrası kent adeta bomboş kaldı. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı başta olmak üzere normal günlerde binlerce insanın geçtiği ve gezdiği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere Bayramyeri Meydanı ve ana arterlerin bomboş görüntüsü tarihi karelerin yansımasına neden oldu. İhlas Haber Ajansı kameramanları adeta hayalet şehre dönüşen ve nüfusu 1 milyonun üstünde olan Denizli'nin bomboş kalan cadde ve sokaklarını havadan görüntüledi.

Kentte vatandaşlar sadece fırınlara ekmek almak için çıkmaları dikkatlerden kaçmazken, karayolları ve sokaklarda ise yasak kararında belirtilen doğalgaz, elektrik, su, belediye ve basın mensupları ile kolluk güçlerine ait araçların geçiş yaptığı gözlendi. Kentte vatandaşların tamamının yasağı riayet etmeleri dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşlar günlerdir yapılan 'evde kal' çağrılarına tam anlamıyla riayet ediyor.

Kentte sokağa çıkma yasağı yarın 24.00 itibari ile sona erecek.