Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi

05.09.2022 13:13
Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangına müdahale eden orman işçisi, dumandan zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan yangına müdahale eden orman işçisi, dumandan zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Yangın; Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölge halkı tarafından ormanlık alanda çıkan dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin dumanın yerini bıraktığı alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada alevlere müdahale eden orman işçisi Mustafa Ay (21), yoğun dumandan zehirlendi. Meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mustafa Ay, ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne, oradan ise Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ormanda 2 dekar alan küle dönerken, hastaneye kaldırılan işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü Nevşehir'de bir baba, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldürdü Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:38 Bakan Soylu, Diyarbakır'da Kürtçe müzik eşliğinde halay çekti
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 16:06:57. #1.13#
SON DAKİKA: Orman işçisi müdahale ettiği yangında zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement