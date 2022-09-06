Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

06.09.2022 19:08
Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

???? Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

???? Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, "Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu." dedi.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.

Çal ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta, Osman Ayvaz, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

Aile mahkemenin kararını değerlendirdi

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, "Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur." diye konuştu.

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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