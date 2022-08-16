Denizli'de haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu - Son Dakika
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Denizli'de haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu

16.08.2022 18:50
Denizli'de haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu

Denizli'nin Çal ilçesinde evine dönmemesi üzerine aranan eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesinde evine dönmemesi üzerine aranan eski belde belediye başkanı Hasan Şakir Duranoğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Ortaköy Mahallesi'nin belde statüsünde olduğu dönemde 2004-2009 yıllarında belediye başkanlığı yapan ve dün sabah evinden ayrılmasının ardından geri dönmeyen 72 yaşındaki Duranoğlu'nun yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri, aramalar sonucu evinin yakınında 5 metre yüksekliğindeki ahşap köprünün altında hareketsiz bulunan Duranoğlu'nun öldüğünü belirledi.

Köprünün kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan eski başkanın cenazesi, ikindi vakti Ortaköy Mahallesi Camisinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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Kaynak: AA

Hasan Şakir Duranoğlu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de haber alınamayan eski belde belediye başkanının cesedi bulundu - Son Dakika
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