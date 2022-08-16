5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

16.08.2022 11:27
5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinin eski Belediye Başkanı Hasan Şakir Duranoğlu, tahta köprünün kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde mahalleye dönüşen Ortaköy beldesinin eski Belediye Başkanı Hasan Şakir Duranoğlu, tahta köprünün kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Çal ilçesine bağlı Ortaköy beldesinde 2004-2009 yıllarında Belediye Başkanlığı yapan evli ve 3 çocuk babası Hasan Şakir Duranoğlu (72), arazisini gezmek için yola çıktı. Burada bir süre vakit geçiren Duranoğlu, havanın kararmasıyla evine dönmeye başladı. Bu esnada tahta köprüden karşı geçmeye çalışan Duranoğlu, tahtanın kırılması sonucu 5 metre yükseklikten yere düştü. Kendisinden haber alamayan yakınları köprüye geldiğinde acı olayla karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Duranoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden uzun uğraşlar sonucu otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acı haberi alan aile yakınları ise fenalık geçirdi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hasan Şakir Duranoğlu, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 metrelik tahta köprüden düşen eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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