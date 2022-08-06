Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

06.08.2022 12:19
Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü

Denizli'nin Çal İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çal İlçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 10 dekarlık alan zarar gördü.

Yangın, Çal ilçesi Akkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen Bilgiye göre, ormanlık alanından yükselen dumanların ardından vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine alana Çal Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaklaşık 2 saat boyunca yaptığı müdahalenin ardından hızla ilerleyen örtü yangını büyümeden söndürüldü. Ağaçlara sıçramadan söndürülen yangında 10 dekarlık alan zarar gördü. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Akkent, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alandaki örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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