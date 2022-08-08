Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

08.08.2022 11:23
Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erkun Erkaslan (20) idaresindeki 15 LD 363 plakalı otomobil, Yazır Mahallesi'nde Erol Ekseli yönetimindeki 18 AE 932 plakalı traktöre çarptı.

Kazada sürücüler, Mustafa Erkaslan ile ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Erkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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