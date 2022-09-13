Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

13.09.2022 11:46
Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Etem Şen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Şen ile Arife Arabacı hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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