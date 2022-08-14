Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Son Dakika
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Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

14.08.2022 11:09
Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi

Denizli'nin Çal ilçesinde traktörüyle tarlasını süren çiftçinin bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış asırlık top mermisi, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında imha edildi.

Denizli'nin Çal ilçesinde traktörüyle tarlasını süren çiftçinin bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış asırlık top mermisi, jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında imha edildi.

Çal ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Kovan, Kocaköy Mahallesi'nde bulunan tarlasını sürmek için sabah saatlerinde yolda çıktı. Tarlasını sürmeye başlayan Kovan, traktörün arkasında bulunan pulluğun taşa takıldığını tahmin ederek aşağıya indi. Toprağı eliyle aldığında pulluğa takılan şeyi bir top mermisi olduğunu gören Kovan, büyük panik yaşadı. İlk şoku atlatan çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) bölgeye gönderildi. Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek çalışmada, alan kontrol edilerek tarandı. PAMİT ekiplerinin top mermisi üzerinde yaptığı çalışmada, patlamamış 60 mm'lik topçu mühimmatı olduğu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bu zamana kadar bulunduğu noktada kaldığı belirlendi. Geniş çaplı güvenlik önleminin alındığı bölgede topçu mermisi PAMİT tarafından imha edildi. Büyük toz bulutunun kapladığı ve gürültünün koptuğu bölgede, imha sorunsuz olarak gerçekleştirildi.

Yangına karşı önlem alındı

Çal Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına karşı aldığı tedbir altında gerçekleşe imha sonrası arazide soğutma çalışması yaptı. Giriş çıkışların kapatıldığı bölge, çalışmaların ardından tekrar açıldı. Toz bulutuna neden olan topçu mermisinin imhası ise havadan dron ile görüntülendi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çiftçinin tarlasında bulduğu Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi - Son Dakika
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